पति ने किया पत्नी का सौदा, बंधक बनाकर किया गैंगरेप

पति ने बच्चा न जन्म देने पर अपनी पत्नी को अपने दोस्त के हाथों बेच दिया। दोस्त ने उसे बंधक बनाकर 2 महीने तक गैंगरेप किया।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 23:50 [IST]

Wife sold by a husband, gang raped by his friends for 2 months in Shahjahanpur.