गाय बचाने वालों से इंसानों को बचाने की चिंता

भारत में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर एक रिपोर्ट में इसे मुस्लिमों और दलितों पर बर्बर हमलों का कारण माना है.

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 13:15 [IST]

English summary

A human rights group on Friday expressed concern over rising brutal attacks in India by self-appointed “cow protectors” against Muslims and lower castes over rumors that they sold, bought or killed cows for beef.