ट्रेन में सनी लियोनी के साथ थे शाहरुख, देखने वालों में मची भगदड़, लाठी चार्ज में दो लोग घायल

जैसे ही ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची तो भीड़ शाहरुख खान और सनी लियोनी को देखने के लिए बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की वजह से पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 4:24 [IST]

English summary

Huge crowd at Vadodara Railway station to see Shahrukh Khan