27 अप्रैल को कुपवाड़ा हमले में शहीद होने से पहले कैप्‍टन आयुष यादव ने मारे दो आतंकी और बचाई थी अपने साथी जवानों की जिंदगी। आतंकियों को क्‍वार्ट्स की ओर बढ़ने से रोका था कैप्‍टन ने।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 16:47 [IST]

English summary

Kupwara Martyred Captain Ayush Yadav saved his nation and the life of his jawans.