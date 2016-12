पांच महीने में कैसे बदला सपा का सियासी गेम, देखिए एक नजर में

सपा में जो कुछ हुआ उसकी आग करीब पांच महीनों से सुलग रही थी। गेंद कभी अखिलेश यादव के पाले में होती थी तो कभी शिवपाल सिंह यदाव की तरफ।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 5:09 [IST]

English summary

how tussle in samajwadi party became worst in five months.