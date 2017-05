भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर आकर पाकिस्‍तान की स्‍पेशल फोर्स बॉर्डर एक्‍शन टीम (बैट) ने भारतीय जवानों के शवों को क्षत-विक्षत।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 14:26 [IST]

English summary

Pakistan has set up Border Action Team (BAT) and on Monday this team has again killed two soldiers in a barbaric act.