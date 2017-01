इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और जवानों के लिए सोशल मीडिया के नियम

इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में अधिकारियों और जवानों के लिए सोशल मीडिया प्रयेाग के मकसद से बनी है एक नीति।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:45 [IST]

English summary

Indian Army Chief has clarified that army personnel can carry smart phone but use of social media is restricted.