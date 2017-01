एक गलती की वजह से इंडियन आर्मी के सिपाही चंदू बाबू लाल चौहान को पाकिस्‍तान में चार माह तक रहना पड़ा। सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद गलती से एलओसी पार करने का खामियाजा भुगता सिपाही चंदू ने।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:25 [IST]

English summary

Pakistan has handed over Indian Army's Sepoy Chandu Babulal Chauhan to India. He crossed Line of Control (LoC) after surgical strike.