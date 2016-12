राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच में आया एक हैरान कर देने वाला सच। पाकिस्‍तान से बादाम इंपोर्ट के बहाने आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी घाटी में करते हैं फंड कलेक्‍शन।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 13:01 [IST]

English summary

NIAis probing large scale transfer of funds from Pakistan to India through the import of California almonds (badam giri).