शोपियां हो जाता 'आजाद कश्मीर', अगर सेना ने ना छेड़ी होती सबसे बड़ी मुहिम

शोपियां में आतंकवादियों ने लोगों को लालच देने के अलावा उन्‍हें डराया भी ताक‍ि यहां के लोग इस जिले को 'आजाद कश्‍मीर' घोषित करने वाली मुहिम में शामिल हो सकें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:39 [IST]

English summary

4,000 Army personnel thwarted an attempt to declare Shopian as 'Azaad Kashmir.