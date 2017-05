महाराष्ट्र: भीषण सड़क दुर्घटना की दिल दहलाने वाली तस्वीरें, 6 की मौत

गढ़चिरौली में तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग शादी से वापस लौट रहे थे। इसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।

Written by: गुणवंती परस्ते

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 11:29 [IST]

Horrific accident in Maharashtra, six died.

Other articles published on May 7, 2017