गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से मांगी विदेशी चंदे की जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सत्‍ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) से विदेशों से मिल रहे चंदे का ब्यौरा मांगा है।

Friday, May 5, 2017, 19:37 [IST]

home ministry asked to aam aadmi party to explain foreign funding

