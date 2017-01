BSF जवान के वीडियो पर बोले राजनाथ सिंह- मैंने देखा जवान की दुर्दशा का वीडियो, मांगी है रिपोर्ट

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिहं ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने BSF जवान का वीडियो देखा। बता दें कि BSF के जवान तेज बहादुर यादव ने एक वीडियो के जरिए अपनी दुर्दशा बयां की थी।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 22:35 [IST]

English summary

Home Minister Rajntah singh said Seen a video regarding a BSF jawan's plight. I have asked the HS to immediately seek a report from the BSF & take appropriate action