हिट एंड रन: लंदन में महिला इंजीनियर की मौत, परिवार ने सुषमा स्वराज से मांगी मदद

टीसीएस मुंबई में आईटी एनालिस्ट हिमांशी गुप्ता को तीन महीने के स्पेशल प्रोजेक्ट पर लंदन भेजा गया था, हिमांशी का काम काफी अच्छा था जिसकी वजह उसे कंपनी ने तीन महीने का एक्सटेंशन दिया था।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 8:43 [IST]

English summary

Himanshi Gupta From Madhya Pradesh, in her early 20s, was waiting for the bus when a black Range Rover mounted the pavement and ploughed into her.Family waits Dead Body for Last Rites .