जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसे में नक्सलियों का हाथ नहीं: ओडिशा पुलिस

पुलिस महानिदेशक के.बी. सिंह ने संवाददताओं से कहा कि इस घटना में नक्सलियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं हैं।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 16:59 [IST]

English summary

Odisha DGP KB Singh ruled out the possible involvement of CPI (Maoist) in the tragic rail mishap near Kuneru in Vizianagaram district in Andhra Pradesh .