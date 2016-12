हिमाचल प्रदेश: क्रिसमस पर पहली बर्फबारी से मौसम हुआ रोमांटिक, तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज क्रिसमस के दिन मौसम की पहली बर्फबारी हुई है जिसके कारण आज यहां मौसम हसीन हो गया है।

Sunday, December 25, 2016, 15:51 [IST]

English summary

The mother nature doubled the joy of Christmas by gifting White snow to the tourists in Kufri near Shimla and Dalhousie in Chamba along with other higher reaches in Himachal Pradesh which received season's first snowfall today.