अगस्ता वेस्टलैंड: जमानत के खिलाफ एसपी त्यागी को हाईकोर्ट का नोटिस

सीबीआई ने कहा कि इस डील में कई बड़े लोग जांच के घेरे में हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख को जमानत देने से जांच पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:24 [IST]

English summary

High Court issues notice to former indian air force chief SP Tyagi in Agustawestland case.