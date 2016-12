नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को राहत, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ठुकराई

आज सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई दिल्ली कोर्ट में होनी है। बचाव पक्ष के वकील ने स्वामी की याचिका पर कई सवाल खड़े किए गए हैं।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 15:15 [IST]

hearing of national herald case against complaint of Subramanian Swamy