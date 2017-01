तेज बहादुर की मां ने कहा- मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, साथी सिपाहियों के लिए उठाया मुद्दा

तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि अगर उनकी मानसिक हालत सही नहीं थी तो फिर उन्हें बॉर्डर पर क्यों तैनात किया गया था?

Wednesday, January 11, 2017

He raised the issue for fellow soldiers says BSF jawan Tej Bahadur's mother.