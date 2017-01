पंजाब के CM बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'मैं लंबी सीट से इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व को पराजित करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने सालों में पंजाब की हालत खराब कर दी है।'

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:45 [IST]

