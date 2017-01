लश्‍कर-ए-तैयबा का नंबर दो जकी-उर-रहमान लखवी को कहा जाता है जेहादियों का इमाम। बांदीपोर में अबू मूसा की मौत से साफ आज भी कश्‍मीर के लिए जुनून रखता है लखवी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:50 [IST]

English summary

The killing of Abu Musa in an encounter at the Hajin area of Bandipora Kashmir suggests that Zaki-ur-Rehman Lakhvi still is passionate about the Kashmir cause.