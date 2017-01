भाजपा के मंत्री ने कहा, धीरे-धीरे नोटों पर से भी गांधी हट जाएंगे

अनिव विज ने कहा कि गांधी का ऐसा नाम है कि जिस दिन से उनकी तस्वीर नोट पर छपी है, उस दिन से नोट की कीमत ही घट गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 14:13 [IST]

English summary

Haryana Minister Anil Vij Gives Controversial Statement Over Mahatma Gandhi at Currency Notes.