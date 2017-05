छोटी उम्र में बना डाला सोहा अली खान का लाइसेंस, अब दर्ज होगी FIR

हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में सोहा अली खान के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 17:11 [IST]

The Haryana lokayukta has directed Gurugram police commissioner and arms licencing authority of the district to probe into the procedural lapses into the issuance of an arms licence to actor Soha Ali Khan.