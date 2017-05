श्रीनगर में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आज फिर आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर में खानयान पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में एक नागरिक के मारे जाने की खबर है जबकि एक और घायल हो गया है।

इस आतंकी हमले में पुलिस के चार जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। मारे गए नागरिक की पहचान गुलाम मोहम्मद खान के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के ईलाहीबाग का रहने वाला है।

#FirstVisuals: Injured police personnel and civilian shifted to hospital after grenade attack outside Khanyar police station in Srinagar. pic.twitter.com/lF6dblcDKD