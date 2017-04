एनएसजी कमांडो को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर, आतंकी ऑपरेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडो के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए उन्हें किसी भी आतंकी ऑपरेशन में जाने के दौरान ग्रीन कॉरिडोर देने की तैयारी की है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनएसजी कमांडो को ग्रीन कॉरिडोर देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि देश में किसी भी तरह के आतंकी ऑपरेशन के दौरान एनएसडी कमांडो को वहां जाने के दौरान रेड लाइट फ्री ट्रैफिक मिलेगा। एंबुलेंस की तरह ही सरकार एनएसजी कमांडो को भी सभी सड़कों पर फ्री ट्रैफिक देने का फैसला लिया है। आतंकी ऑपरेशन के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडो के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए उन्हें किसी भी आतंकी ऑपरेशन में जाने के दौरान ग्रीन कॉरिडोर देने की तैयारी की है। मंत्रालय के इस फैसले का मतलब साफ है कि किसी भी आतंकी ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई में कोई देरी नहीं हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। आतंकी घटनाओं के दौरान देरी से स्थिति गंभीर होने संभावना होती है। ऐसे में सरकार का एनएसडी कमांडो के लिए ग्रीन कॉरिडोर देना काफी अहम है। इस फैसले के बाद अब एनएसजी कमांडो को देश के किसी भी हिस्से में सड़क मार्ग से जाने के दौरान रेड लाइट पर रुकना नहीं होगा। इस फैसले के बाद एनएसजी कमांडो को किसी भी आपात आॉपरेशन पर जाने के दौरान सड़क को ट्रैफिक फ्री रखा जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर मिलने से बिना रुके ही ये कमांडो सीधे मौके पर पहुंच सकते हैं। इससे जहां समय की बचत होगी वहीं ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसे भी पढ़ें:- अपने नए इंटरव्‍यू में डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया तीसरे विश्‍व युद्ध की ओर इशारा!

