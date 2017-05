नो फ्लाई लिस्ट में तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं। इन तीनों के अलग-अलग मापदंड रहेंगे जिसमें दोषी पाए गए यात्री को उस कैटेगरी के अनुसार प्रतिबंध झेलना पड़ेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:47 [IST]

English summary

The government proposed on Friday three-tier rules for a national no-fly list in an attempt to crack down on ill-behaved passengers and powerful politicians who often abuse and bully staff for convenience.