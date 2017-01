नोटबंदी के बाद कैश पर एक और झटका देने के मूड में मोदी सरकार

पैन कार्ड के जरिए कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को 50000 रुपए से घटाकर 30000 रुपए करने पर सरकार विचार कर रही है। माना जा रहा है कि बजट में ये अहम ऐलान किया जा सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 19:06 [IST]

English summary

Government on Thursday indicated it may bring down the threshold for quoting PAN for every transaction worth Rs 50,000 and above.