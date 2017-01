नोटबंदी पर RBI का बड़ा खुलासा, सरकार ने एक दिन पहले दी थी जानकारी

आरबीआई के 7 पन्‍नों के दस्‍तावेज के अनुसार 7 नवंबर को सरकार ने आरबीआई को सुझाव दिया था कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी तीन समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया जाना चाहिए।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:19 [IST]

English summary

Contradicting the Modi government, which had asserted that the RBI recommended a ban on Rs 500 and Rs 1000 notes, the central bank has said that it was the government which advised it to do so.