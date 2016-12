नए अवतार में आ रहा है सरकार का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, UPI और USSD को बेहतर बनाने की कोशिश

सरकार देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की कोशिश में अब यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (USSD) को जल्द ही नए कलेवर में लॉन्च करने की तैयारी में है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 6:55 [IST]

government ready to launch digital payment platforms with new options.