शराब पीने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड रखेगी शिवराज सरकार

मद्य प्रदेश सरकार ने शराब विक्रेताओं को आदेश जारी किया है कि वो नियमित रुप से शराब खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखे।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:19 [IST]

English summary

Now liquor shops in Madhya Pradesh will keep a record of their most loyal customers.