तीन साल में निर्भया फंड से खर्च नहीं हुआ एक रुपया, बजट में दिए जाते हैं 1000 करोड़

बीते दो सालों में यूपीए सरकार की तरह फंड के लिए बजट देने के अलावा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 9:40 [IST]

English summary

Government failed to spent rs 1000 crore of nirbhaya fund for third year .