मयंक उस दौरान चर्चा में आए थे जब असम में तैनाती के समय वह अचानक गायब हो गए थे। इस मामले में काफी विवाद हुआ था। पहले उनकी अपहरण की खबर आई लेकिन बाद में जानकारी मिली थी कि वह खुद गायब हुए थे और दिल्ली म

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:01 [IST]

English summary

In a rare and stern message to bureaucrats who fail to perform well in their careers, the government has compulsorily retired two IPS officers on the basis of a performance review required to be held at the end of 15 and 25 years of service under the All-India service rules.