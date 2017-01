आईआईटी खड़गपुर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, कहा- हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बड़े समर्थक

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि डिजिटली तौर पर जिस तरह से प्रगति हो रही है, वह बेहद खास और अद्भुत है। हमारे पास बहुत अच्छी नेतृत्व करने वाली टीम है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:14 [IST]

English summary

Google CEO Sundar Pichai at IIT Kharagpur, says We are big supporters of Digital India programme.