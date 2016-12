गोवा: रनवे पर फिसला जेट एयरवेज का विमान, 15 जख्मी, गुस्से में लोग

गोवा से मुंबई जा रहा जेट एयरवेज का विमान रनवे पर फिसल गया जिसके चलते इसमें सवार कई यात्रियों को चोट आई है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 8:11 [IST]

Jet Airways flight 9W 2374 veered off the runway at Dabolim airport in Goa while aligning for takeoff. A total of 161 people, including seven crew members, were on-board the plane.