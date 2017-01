मुंबई में एक शख्स ने लड़की से की दरिंदगी, शरीर पर मिले काफी जख्म

पुलिस के मुताबिक, एक शख्स ने लड़की के साथ दरिंदगी की। इस दौरान उसने लड़की को चोटें भी पहुंचाईं। लड़की के शरीर में काफी जख्म मिले।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 7:33 [IST]

English summary

Girl assaulted by a man in Mumbai's Tardeo Police Station area last night.