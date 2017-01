नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा कराए हैं 10 लाख रुपये तो बताना पड़ेगा क्या है सोर्स

8 नवंबर को नोटबंदी की ऐलान होने के बाद 1.5 लाख बैंक खातों में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा रकम जमा कराई गई है। उन खातों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:45 [IST]

English summary

