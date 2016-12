जनरल बिपिन रावत को कमान सौंपने से पहले जनरल सुहाग ने की पीएम मोदी की तारीफ

रिटायर हो गए जनरल दलबीर सिंह सुहाग। शनिवार को जनरल बिपिन रावत को सौंपी इंडियन आर्मी के 27वें चीफ की कमान। जाने से पहले की जनरल सुहाग ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:31 [IST]

English summary

General Bipin Rawat has taken charge as 27th chief of Indian Army from General Dalbir Singh Suhag.