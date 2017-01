देश की राजधानी दिल्‍ली में 68वें गणतंत्र दिवस की धूमधाम से तैयारियां शुरु हो गई है। इसी के मद्देनजर सोमवार को गणतंत्र दिवस का होने वाली परेड फुल ड्रेस अभ्‍यास किया गया है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 17:08 [IST]

English summary

Full Dress Rehearsal for the 68th Republic Day Parade 2017 in New Delhi