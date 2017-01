PM मोदी बोले- 'बीजेपी की फंडिग कहां से होती है ये जानना जनता का हक'

पीएम के इस भाषण को कालाधन के खिलाफ एक और कदम माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वह इसे लेकर बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

Sunday, January 8, 2017, 6:22 [IST]

From where bjp get funds is right of people to know says pm narendra modi.