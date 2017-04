मणिपुर: कांग्रेस को बड़ा झटका, चार विधायकों ने थामा भाजपा का दामन

मणिपुर कांग्रेस को उस समय तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के चार विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में जाने वाले विधायकों में वाई. सुरचंद्र और नगामथांग हाओक का नाम शामिल है।

इंफाल (मणिपुर)। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के चार विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने बीजेपी में एंट्री मारी है उनमें वाई. सुरचंद्र और नगामथांग हाओक का नाम शामिल है। मणिपुर विधानसभा चुनाव इसी साल संपन्न हुए हैं। 11 मार्च को इसके नतीजे आए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी हालांकि बीजेपी ने दूसरे नंबर पर रहते हुए प्रदेश में सरकार बनाई। अब कांग्रेस के चार विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मणिपुर में इसी साल बीजेपी के नेतृत्व में बनी है सरकार मणिपुर कांग्रेस को उस समय तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के चार विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में जाने वाले विधायकों में वाई. सुरचंद्र और नगामथांग हाओक का नाम शामिल है। मणिपुर में इसी साल चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें हासिल की थी। वहीं बीजेपी के खाते में 21 सीटें गई थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। 16 मार्च को एन. बिरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मणिपुर के सीएम एन. बिरेन सिंह को 31 विधायकों की जरूरत थी। 20 मार्च को हुए बहुमत परीक्षण के दौरान ध्वनिमत से सरकार को 32 विधायकों का समर्थन मिला। इस तरह से बहुमत से ज्यादा वोट हासिल करके एन. बिरेन सिंह की सरकार ने मणिपुर में सत्ता संभाल ली। अभी कांग्रेस पार्टी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि कांग्रेस के चार विधायक पार्टी छोड़ कर बीजेपी के साथ जुड़ गए। इसे भी पढ़ें:- एनएसजी कमांडो को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर, आतंकी ऑपरेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

