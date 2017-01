अगस्ता वेस्टलैंड: एसपी त्यागी ने करोड़ों की संपत्ति खरीदी, रक्षा विभाग और वायुसेना को नहीं बताया

सीबीआई ने हाईकोर्ट में एसपी त्यागी के खिलाफ बेनामी संपत्ति खरीदने के सबूत पेश किेए हैं और उनको मिली जमानत को चुनौती दी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 11:29 [IST]

English summary

CBI officials claimed that former IAF chief SP Tyagi paid crores in cash to buy at least four properties and did not inform defense headquarters or Air Force.