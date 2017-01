आतंकवादी नहीं इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर पक्षियों की बुरी नजर

इस बार इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को आतंकवादियों से नहीं लेकिन पक्षियों की वजह से है बड़ा खतरा। दिल्‍ली में लगे कूड़े के ढेर ने बढ़ाई हैं सबसे ज्‍यादा मुश्किलें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 10:08 [IST]

English summary

Birds pose a bigger threat to the Republic Day celebrations compared to terrorists.