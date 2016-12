जब महिला की फरियाद पर बोलीं सुषमा, मदद नहीं कर पाऊंगी.

महज एक ट्वीट से ही किसी की भी मदद करने वाली सुषमा स्वराज ने ईरानी मूल की एक महिला की मदद करने से मना कर दिया। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 19:35 [IST]

English summary

foreign minister sushma swaraj said can not help you in this matter