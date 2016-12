1970 की नसबंदी जैसी है पीएम मोदी की नोटबंदी, जनता की प्रॉपर्टी पर बड़ा डाका

संपादक स्टीव फोर्ब्स ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला अनैतिक है और इससे देश की जनता को नुकसान होगा।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 0:45 [IST]

Forbes Media Editor Steve Forbes criticised bitterly the demonetisation move of Narendra Modi Govt and termed it as immoral act.