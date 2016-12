यूपी, दिल्ली और हरियाणा में अगले 72 घंटे तक घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अगले 72 घंटे तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में 3 से 7 जनवरी के बीच बर्फबारी की उम्मीद।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 7:55 [IST]

English summary

India Meteorological Department (IMD), the national weather forecaster, has issued forecast of moderate to dense fog in in Delhi, NCR, Uttar Pradesh and Bihar till January 4