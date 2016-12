भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर ने दिया इस्तीफा, शिक्षकों और विद्यार्थियों पर आरोप

मानबी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों पर असहयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उनके विरोध का सामना करते-करते थक चुकी हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:55 [IST]

English summary

India's first transgender principal Manabi Bandopadhyay has resigned alleging that she is frustrate after facing non-operation of teachers and students since joining the college.