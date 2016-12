महाराष्ट्र: होटल में लगी भीषण आग से हड़कंप, 6 की मौत

आग की लपटों में झुलसने से छह लोगों की मौत की सूचना है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं।

#WATCH : Man escapes from a hotel building which caught fire in Maharashtra's Gondia. 6 people had died. pic.twitter.com/08fPe6DOmg

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:13 [IST]

Six dead in fire broke out in a hotel in Gondia 15 fire tenders at the spot.