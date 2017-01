अधिकारियों ने जब चांज की तो पाया कि बॉलीवुड अभिनेत्री के फ्लैट में लगे बिजली के मीटर में भी छेड़छाड़ कर गड़बड़ी की गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:53 [IST]

English summary

FIR registered against actress Rati Agnihotri and husband in Mumbai for electricity theft of 49 lakhs, electric meter of their flat was rigged.