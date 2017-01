सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता और आजादी की तरफदार: वित्त मंत्रालय

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के गवर्नर उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी में नोटबंदी को अपमानित करने वाला फैसला बताए जाने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई आई है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 19:03 [IST]

English summary

Finance Ministry says Consultations mandated by law are not infringement of Reserve Bank autonomy