कालेधन को लेकर 72 घंटें में सरकार को आए 4000 ईमेल

कालेधन की जानकारी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax. gov.in पर 72 घंटें के अंदर 4000 ईमेल आ चुके हैं।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 13:37 [IST]

English summary

finance ministry official says government receives 4,000 emails on black money in 72 hours